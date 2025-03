Distrutta da un incendio l’auto del sindaco di Serra Alfredo Barillari: i messaggi di vicinanza della politica vibonese

Mentre gli inquirenti indagano sulle cause del rogo, in queste ore tanti esprimono il proprio sostegno al primo cittadino

Si è svegliata sotto shock la comunità di Serra San Bruno stamane, con la notizia che un incendio, sulle cui cause ora indagano gli inquirenti, ha ridotto ad un cumulo di lamiere l’auto del primo cittadino, Alfredo Barillari, parcheggiata nei pressi della sua abitazione. Con il passare delle ore la notizia ha già fatto il giro della provincia, facendo crescere il numero delle reazioni e i messaggi di vicinanza espressi, anche sui social, da più parti al sindaco Barillari.

Il presidente della Provincia di Vibo L’Andolina

Ad esprimere la propria vicinanza al sindaco Alfredo Barillari è il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, recentemente incontrato per discutere sugli interventi in corso e futuri per la rete viaria provinciale. «Profondamente amareggiato esprimo al sindaco e all’amico Alfredo la mia affettuosa vicinanza istituzionale e umana», ha fatto sapere attraverso un comunicato stampa L’Andolina. «Amarezza e dispiacere sono i sentimenti più immediati. La consapevolezza di essere dalla parte giusta della storia e della società abbia, comunque, la prevalenza».

Il messaggio dell’amministrazione comunale di Simbario

L’amministrazione comunale di Simbario affida ai social il propio messaggio di vicinanza al Barillari per quanto accaduto: «A nome del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza al sindaco dott. Alfredo Barillari per il vile gesto subito. Ogni forma di intimidazione o violenza è inaccettabile. Siamo certi che questi atti non fermeranno l’impegno di chi lavora con dedizione per il bene comune. Al sindaco Alfredo il nostro pieno sostegno».

La vicinanza del Comune di Brognaturo

Parole e messaggi alle quali sono seguite anche quelle espresse sui social anche dall’amministrazione comunale di Brognaturo: «Il sindaco, l’amministrazione tutta e la cittadinanza esprimono solidarietà e vicinanza al sindaco di Serra San Bruno per il vile gesto».

La solidarietà dei consiglieri di minoranza di Serra

Si compattano i consiglieri di minoranza Luigi Tassone, Antonio Procopio, Biagio Figliucci e Vito Regio, nel messaggio di solidarietà espresso al sindaco Alfredo Barillari a poche ore dall’accaduto: «Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà al sindaco Alfredo Barillari per il vile atto subito. Fatto di una gravità estrema che non appartiene ad una comunità democratica e civile. Auspichiamo che le Forze dell’ordine facciano presto luce su quanto accaduto. Da parte nostra siamo accanto al sindaco e sempre a difesa della legalità e del vivere civile».

Solidarietà dal coordinamento provinciale di Forza Italia

«Il coordinamento provinciale di Forza Italia Vibo Valentia esprime totale solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto intimidatorio subito». È quanto afferma il coordinatore e capogruppo di Fi in consiglio regionale, Michele Comito, appresa la notizia dell’incendio dell’auto del primo cittadino serrese. «Tutto il partito manifesta vicinanza al sindaco Barillari e lo invita a non retrocedere di un millimetro. Il linguaggio della violenza non può essere accettato da chi ambisce a costruire una comunità sana fondata sui valori della civile convivenza e del civile confronto. Siamo certi che le Forze dell’ordine assicureranno alla giustizia gli autori del deplorevole gesto. Al sindaco rinnoviamo tutta la nostra solidarietà».

Mangialavori: «Atti intollerabili»

«Esprimo piena solidarietà al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, per il vile atto subito. È intollerabile dover assistere ancora ad episodi di questo genere, che minano la serenità di amministratori che invece si spendono per il bene della propria comunità. Auspico che le forze dell’ordine, impegnate da sempre nel contrasto ad ogni forma di criminalità, riescano ad assicurare alla giustizia gli autori di un gesto che non colpisce soltanto il primo cittadino ma scuote tutta la comunità. Al sindaco Barillari rinnovo la mia vicinanza». Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori.

Il sindaco di Mileto, Giordano: «Capro espiatorio di malesseri sociali»

«Esprimo come sindaco di Mileto e come presidente della Conferenza dei sindaci la mia solidarietà e vicinanza al sindaco Alfredo Barillari. Purtroppo – ha fatto sapere nel suo messaggio Salvatore Fortunato Giordano – questo episodio evidenzia come i primi cittadini diventano capri espiatori di malesseri sociali a volte ingovernabili. Alfredo è una persona integerrima, che sta esercitando il suo ruolo con il massimo impegno e trasparenza, con azione incisiva a vantaggio della sua comunità, contribuendo anche al dibattito politico amministrativo del Vibonese con proposte e interventi preparati e volti al progresso sociale. Dispiace tantissimo ma sono certo che presto grazie anche al calore umano che tutti gli tributeranno ritrovi immediatamente la serenità per andare avanti in un mandato assolutamente efficiente ed efficace».

Il messaggio di Luigi Tassone, ex sindaco di Serra

«Questa mattina mi sono recato presso l’abitazione del sindaco Alfredo Barillari per esprimergli la mia personale vicinanza umana e la solidarietà politica e istituzionale. Da persona da anni impegnata in politica – ha fatto sapere Tassone, già sindaco di Serra, attraverso un comunicato stampa – non posso che esprimere forte preoccupazione per quanto accaduto, circostanza che colpisce non solo il sindaco ma l’intera comunità serrese. Condanno fortemente questo deprecabile gesto di sopraffazione e questo inquietante rigurgito di violenza che spinge tutti quanti a riflettere e a contrastare il perpetrarsi di un fenomeno che si pensava irripetibile negli anni. Auspico rapidità nelle indagini e una risposta corale da parte della società civile serrese, che non intende piegarsi ad atteggiamenti di tal genere».

“Serra al Centro” al fianco del sindaco Barillari

«Il movimento “Serra al centro” esprime solidarietà e vicinanza nei confronti del sindaco Alfredo Barillari, la cui auto è stata devastata da fiamme, presumibilmente di origine dolosa. È un gesto deprecabile – ha affermato il gruppo attraverso un comunicato stampa – che va condannato con forza e determinazione. Auspichiamo che su questo episodio venga fatta luce il più presto possibile e invitiamo il sindaco ad andare avanti senza farsi condizionare».

Fratelli d’Italia Vibo: «Amministratori sottoposti a clima di tensione»

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia esprime, attraverso un comunicato stampa firmato dal presidente Pasquale La Gamba, «piena solidarietà e vicinanza al sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Ancora una volta – scrive il gruppo politico – siamo costretti ad assistere al clima di tensione a cui sono sottoposti gli amministratori locali e quanto accaduto dovrebbe farci riflettere sulle subculture, ancora oggi, presenti in alcune parti della società. Siamo convinti che il sindaco Barillari saprà reagire con determinazione nella sua attività amministrativa senza farsi intimorire dalla vile aggressione».

Il sindaco Romeo: «Non bisogna piegarsi a chi pratica il linguaggio dell’odio»

«A nome dell’amministrazione comunale e della città di Vibo Valentia, manifesto la sincera solidarietà al collega Alfredo Barillari per il criminale atto subito». Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, nel condannare il fatto emerso attraverso le notizie di stampa, esprime vicinanza al primo cittadino di Serra San Bruno. «Chi, per mandato popolare, ha la responsabilità di amministrare, dinanzi ad episodi del genere non può che provare un profondo senso di scoramento. Ma, al contempo, bisogna reagire e non piegarsi a chi

pratica il linguaggio dell’odio e della violenza, e sono certo – conclude Romeo – che il sindaco Barillari non si farà intimidire».