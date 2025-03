Aggressione in ospedale a Vibo, assolto in Tribunale Michele Lo Bianco

Michele Lo Bianco

Assoluzione perché il fatto non sussiste. Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di Michele Lo Bianco, 46 anni, detto “Satizzu”, del luogo, difeso dagli avvocati Stefano Luciano e Massimo Viscusi. Era accusato del reato di violenza a pubblico ufficiale aver aggredito il 15 gennaio dello scorso anno il personale sanitario in servizio all’ospedale Jazzolino. Nello specifico, i poliziotti della Squadra Volante della Questura erano intervenuti nel reparto di Ortopedia a seguito della segnalazione di un’aggressione. Le immediate indagini avevano consentito di individuare e rintracciare Michele Lo Bianco che poco prima aveva tentato di far accesso nell’ambulatorio pretendendo che venisse visitato un paziente, da lui individuato, senza il rispetto dei turni. Al rifiuto del personale sanitario, secondo l’accusa, Michele Lo Bianco avrebbe prima colpito con uno schiaffo al volto un infermiere per poi proferire minacce di morte nei confronti dello stesso. Sulla scorta di quanto emerso dalle attività di polizia giudiziaria, Michele Lo Bianco era stato nell’immediatezza tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria (in seguito scarcerato). La Procura aveva chiesto la condanna a 3 anni.

A discutere in aula in difesa dell’imputato, l’avvocato Stefano Luciano il quale ha sottolineato al Tribunale che all’esito dell’escussione in aula del medico cubano e dell’infermiere non era emerso quel timore nei sanitari necessario per configurare il reato, tanto che gli stessi avevano continuato il proprio operato non risultando così compromessa l’attività ospedaliera dal comportamento – pur sopra le righe – dell’imputato. Il legale ha anche fatto presente al Tribunale che nel processo Rinascita Scott, Michele Lo Bianco è stato assolto dall’accusa di associazione mafiosa (è stato condannato a 5 anni per concorso in estorsione ed è in corso il processo d’appello). Tra 90 giorni le motivazioni della sentenza assolutoria del Tribunale.

LEGGI ANCHE: Accusato di stalking nei confronti della ex: assolto a Cassino il vibonese Michele Lo Bianco