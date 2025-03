La Corsa di Miguel approda anche a Vibo Marina, gara di mille metri nel nome dei sani principi dello sport

Oltre che a nella città capoluogo, la Corsa di Miguel ha fatto tappa oggi anche a Vibo Marina. A correre sono stati gli studenti delle scuole medie Amerigo Vespucci di Vibo Marina, Garibaldi-Buccarelli di Vibo, oltre a ragazzi e ragazze degli istituti di Pizzo, Sant’Onofrio, Limbadi e Fabrizia. I mille metri percorsi andavano dalla partenza posta presso il Lido Proserpina sito in via Emilia, al traguardo posto alla fine del lungomare Cristoforo Colombo. L’evento è stato aperto e concluso con brani musicali eseguiti dall’orchestra giovanile dell’Istituto Vespucci diretta dal prof Andrea Mamone. Un evento sportivo altamente educativo, al quale hanno partecipato, nella cittadina costiera, circa 250 fra ragazzi e ragazze, promosso per il secondo anno consecutivo dall’amministrazione comunale vibonese, che ha voluto onorare la memoria del giovane Miguel Benancio Sanchez e riaffermare i grandi valori dello “sport di tutti, per tutti, con tutti”.

La gara prende il nome dal podista e poeta argentino che l’8 gennaio 1978 venne rapito da un commando paramilitare, diventando uno dei quasi 30mila desaparecidos vittime della dittatura all’epoca al potere nel Paese sudamericano. La storia della Corsa di Miguel parte a Roma il 9 gennaio del 2000 e vede ai nastri di partenza più di 1500 appassionati. Da quella data, ogni anno, in questa manifestazione non competitiva, sono coinvolte anche le scuole: mille metri da percorrere da parte dei ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’obiettivo è quello di promuovere, nelle giovani generazioni, una cultura sportiva di sana competizione nel segno dei valori della libertà, integrazione e aggregazione in base al motto “lo sport è di tutti, per tutti, con tutti”.

A livello regionale, la Corsa Miguel vede assieme il Club Atletico Centrale e l’Unione Stampa Sportiva Italiana. Quest’anno sono state coinvolte tutte le province calabresi per un impegno a favore della promozione e diffusione della cultura dello sport.