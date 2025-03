Incendio distrugge veranda a Vibo Valentia: intossicate due persone, morto un gattino

I vigili del fuoco hanno messo in salvo anche due cani e hanno spento il rogo prima che si propagasse al resto dell'appartamento

I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti questa mattina alle ore 5:50 per un incendio che ha interessato la veranda di un appartamento in Via Grazia Deledda a Vibo Valentia, nel quale abitano due persone.

I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno prestato i primi soccorsi ai due, i quali hanno riportato una lieve intossicazione da fumo, e hanno spento l’incendio evitando la propagazione al resto dell’appartamento. Sono stati tratti in salvo inoltre due cani mentre a causa del fumo è morto un gatto.

Sul posto sono intervenuti tre automezzi, autopompa, autobotte ed autoscala, e tre squadre di intervento.