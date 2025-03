Rinascita Scott: resta libero Domenico Lo Bianco, anche il Riesame rigetta il ricorso della Dda

Resta in stato di libertà Domenico Lo Bianco, 47 anni, di Vibo Valentia, detto “Mimmo u zazzu”, di Vibo Valentia condannato in primo grado nel maxiprocesso Rinascita Scott a 7 anni di reclusione e per il quale + in corso il giudizio d’appello. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha infatti confermato la decisione del Tribunale collegiale di Vibo Valentia che aveva respinto la richiesta di ripristino della misura cautelare in carcere avanzata dalla Dda. Accolte in tal modo le argomentazioni difensive prospettate dall’avvocato Antonio Porcelli. Il Riesame nelle motivazioni della sua decisione fa osservare che allo stato non emergono “elementi che consentono di ritenere per Lo Bianco un effettivo e consistente aggravamento del quadro cautelare, tale da rendere necessario un inasprimento del presidio in atto”. Ciò poiché Domenico Lo Bianco – dopo l’arresto per Rinascita Scott la notte del 19 dicembre 2019 e la successiva scarcerazione avvenuta il 17 gennaio 2020 – ha affrontato il processo in stato di libertà e durante tale arco temporale non sono state segnalate a suo carico violazioni di alcun genere.

Inoltre la pronuncia di condanna non è ancora definitiva per cui è inattuale un eventuale pericolo di fuga in caso di condanna in appello. Non vi è poi alcun pericolo di inquinamento delle prove, essendo tale fase già superata con il giudizio di primo grado. Il Riesame non ha quindi ravvisato per Domenico Lo Bianco la ricorrenza dell’attualità di quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che permetterebbero il ripristino della misura del carcere. Da qui il rigetto della richiesta della Dda e la conferma della decisione del Tribunale collegiale di Vibo. Domenico Lo Bianco potrà quindi continuare ad affrontare il processo di secondo grado a piede libero.

