Arriva la primavera ma i parchi di Vibo restano preda del degrado: incuria e servizi igienici off limits – VIDEO

Con la primavera alle porte le belle giornate fanno rivivere i parchi e le ville cittadine che diventano sempre più punto di ritrovo e socialità oltre che luogo dove poter svolgere attività fisiche all’aperto. A Vibo Valentia è però oggetto di critiche lo stato in cui versano i polmoni verdi della città. Il Parco urbano, la Villa comunale, il Parco delle Rimembranze: aree preziosissime per la comunità e che richiedono una manutenzione del verde puntale ma che sono costrette a fare i conti con l’incuria, tra vegetazione che cresce incontrollata, assenza di servizi e diverse situazioni di degrado.

«Qui passa molto tempo tra una manutenzione e l’altra – commenta un signore a passeggio nel Parco delle Rimembranze – la situazione purtroppo si commenta da sola tra erbacce e rifiuti» e ancora «hanno potato gli alberi e non hanno neanche ripulito dai rami secchi, in giro poi si trova spazzatura di ogni tipo. È davvero uno schifo». «Bisogna fare molto di più in termini di manutenzione ordinaria – commenta un altro signore – so che il Comune non ha personale quindi purtroppo diventa davvero difficile».

Al Parco urbano la situazione non è migliore, tra alberi divelti, panchine avvolte dalle sterpaglie e casette dismesse con pannelli di legno accatastati e vetri rotti finiti a terra.

A denunciare l’incuria anche la politica locale: «C’è una situazione di assoluto degrado ed abbandono – scrive in una nota il coordinamento cittadino di Forza Italia riferendosi al Parco urbano di Vibo – i bagni, si legge, sono impraticabili e indecenti, con grave disagio per gli utenti stessi del parco, soprattutto per bambini ed anziani. Servono manutenzione costante e sorveglianza. Dello stesso avviso Rifondazione Comunista Vibo che denuncia il degrado al Parco delle Rimembranze, chiedendo al Comune un intervento urgente di riqualificazione. E poi un messaggio alla cittadinanza: «Le aree verdi della città meritano cura e rispetto da parte di tutti, ognuno di noi contribuisca attivamente».