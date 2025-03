Vazzano, l’opposizione accusa la maggioranza: «Approvato un bilancio non trasparente, andremo alla Corte dei Conti»

Secondo il gruppo di minoranza in Consiglio comunale, tra le entrate certe sarebbe stata inserita anche la somma di 200mila euro sottratta all’Amministrazione da un dipendente e al centro di un’inchiesta per peculato

Non accenna a stemperarsi il clima politico a Vazzano, dove il recente Consiglio comunale ha scatenato la reazione dell’opposizione che dichiara di essere rimasta «a bocca aperta non per lo stupore ma per la vergogna». Ancora una volta a tenere banco sono i conti del Comune, che nell’ottobre scorso è stato travolto dallo scandalo relativo ad alcuni ammanchi per un totale di 200mila euro, da cui è scaturita un’inchiesta per peculato che vede imputato un ex dipendente comunale in pensione e altre tre persone, tra cui la sorella, beneficiari di alcuni bonifici emessi dall’amministrazione a loro favore.

«Bene, sapete come è stata gestita nel bilancio la somma sottratta? – incalza l’opposizione – Come un’entrata certa! Hanno trasformato un furto in un credito sicuro, solo per far quadrare i conti. Un’assurdità contabile che grida allo scandalo! Chi ha votato questo bilancio si assume una responsabilità enorme davanti alla legge e davanti ai cittadini».

Secondo il gruppo di minoranza “Liberamente Vazzano”, inoltre, «il Documento unico di programmazione (Dup) e la relazione del Revisore dei Conti non coincidono: abbiamo verificato uno scostamento di circa 230.000 euro e nessuno spiega perché. Dove sono finiti i soldi? Chi ne risponde? I soldi pubblici non sono un gioco di prestigio ma soldi dei cittadini! Dal 2022 al 2024, il fondo cassa comunale ha subito uno scostamento di oltre 1 milione di euro. Solo nell’ultimo anno, il calo è di 636mila. Silenzio assoluto, nessuna giustificazione».

E ancora: «Il Dup, che dovrebbe programmare il futuro di Vazzano, è un foglio bianco. Fondi Pnrr? Non pervenuti. Mentre gli altri comuni crescono, qui si affonda nell’incapacità. Non resteremo a guardare mentre il nostro Comune viene “gestito” in questo modo. Pretendiamo risposte, trasparenza e un’amministrazione capace di tutelare gli interessi dei cittadini». Poi la chiosa finale, con l’impegno da parte dell’opposizione «che tutto questo verrà segnalato alla Corte dei Conti».