Un intero paese senz’acqua da una settimana, adesso Francica vede la luce in fondo al tunnel. Il sindaco: «Nelle prossime ore ne usciamo» – VIDEO

Sette giorni senz’acqua. I residenti di Francica, piccolo centro del Vibonese, devono fare i conti con i rubinetti asciutti che da una settimana non stillano neppure una goccia. Ma ora si vede la luce in fondo al tunnel e l’emergenza, già nelle prossime ore, dovrebbe rientrare. Una situazione che sta mettendo a dura prova gli abitanti della “città dell’Olio”, a causa della rottura di alcune pompe di sollevamento e di un perdita alla rete idrica «colabrodo», spiega il sindaco Michele Mesiano, che per fronteggiare l’emergenza ha provveduto con fondi di bilancio a realizzare alcuni lavori urgenti per sostituire mezzo chilometro di rete idrica.

«Il peggio è passato. Già dalle prossime nelle case di tutti i cittadini arriverà l’acqua». Un intervento tutt’altro che risolutivo alla luce della rete obsoleta che richiede continui interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune. «Presto – auspica il sindaco – la gestione dell’acqua dovrebbe passare ad Arrical», il gestore unico di acqua e rifiuti che dovrebbe inglobare tutti i comuni calabresi.

«Al momento Francica è autonoma grazie a diversi pozzi e sorgenti che hanno permesso al comune di staccarsi completamente dalla Sorical, ma resta il problema delle tubature vetuste», chiarisce Mesiano che aggiunge: «Avevamo presentato un progetto alla Regione Calabria per la messa in sicurezza della rete idrica, ma non abbiamo mai avuto alcun riscontro», fa sapere il primo cittadino che pone l’attenzione su un’altra emergenza, più impellente: le strade, da quelle comunali alle provinciali.

«All’interno del paese abbiamo provveduto a coprire qualche buca attraverso fondi del Pnrr, ma resta la pericolosità delle arterie di collegamento con Francica», spiega. Strade provinciali costellate da voragini e avvallamenti che rendono il transito pericoloso: «Proprio ieri ho sollecitato il presidente della Provincia di Vibo Corrado L’Andolina affinché si mettano in sicurezza le nostre strade, teatro nel passato di numerosi incidenti stradali. Mi è stato riferito che i lavori sulla Sp Francica Mileto sono stati già appaltati, mentre sulle altre arterie provinciali – conclude – gli interventi sono ancora in fase di progettazione».