Incidente a Vibo Marina, scontro mortale tra due mezzi: deceduto l’autista alla guida del furgone, inutile l’intervento dell’elisoccorso

Gravissimo incidente all’ingresso di Vibo Marina, all’altezza dell’autolavaggio, sulla Ss 182 che si inerpica verso Vibo Valentia. Due i mezzi coinvolti, un’auto e un furgone, che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. Due le persone che sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco che prontamente sono accorsi sul posto. Deceduto l’autista del furgone, Paolo Fiorillo, 40 anni, per il quale era stato predisposto il trasporto in elicottero a Catanzaro, ma l’uomo è morto quasi subito ed è stato trasportato all’obitorio dell’ospedale di Vibo. Ferito invece il conducente dell’auto. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.