Incendio alle porte di Dasà, le fiamme divorano un uliveto -Video

Le attività degli operatori rese difficili dal forte vento. Preoccupazione per la presenza di un distributore carburanti nelle vicinanze

Un vasto incendio sta interessando in queste ore una porzione di territorio alle porte di Dasà, nel Vibonese. Il rogo ha coinvolto numerosi alberi di ulivo, completamente distrutti dalle fiamme. Le attività di spegnimento sono in corso ma il lavoro degli operatori, intervenuti anche con mezzo aereo, è ostacolato dal forte vento (video profilo Instagram tommyaltamura33). Paura per un distruttore di carburanti distante poche centinaia di metri dalla linea di fuoco.