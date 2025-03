Camion dei rifiuti incendiati a Tropea, la Cisl esprime grande preoccupazione: «Un attacco all’intera comunità»

Per il segretario generale Gualtieri e per quelli di presidio Fit Rocco Procopio e Giuseppe Affatato serve «un impegno congiunto tra istituzioni e società civile per contrastare ogni forma di criminalità»

La Cisl Magna Grecia e la Fit Cisl Calabria esprimono «profonda preoccupazione e ferma condanna» per gli «atti intimidatori» verificatisi nelle province di Crotone e Vibo Valentia che hanno preso di mira, nei giorni scorsi, il servizio di raccolta rifiuti. «Prima il rogo che giovedì notte ha distrutto dieci mezzi del Comune di Tropea – all’interno dell’isola ecologica di località Barricello dove ha preso fuoco anche lo scuolabus – poi, la notte successiva – hanno evidenziato in un comunicato stampa le due sigle sindacali -, l’incendio di due mezzi per la raccolta dei rifiuti dell’azienda che opera a Cirò Marina».

«Questi episodi – hanno affermato congiuntamente il segretario generale della Cisl Magna Grecia, Daniele Gualtieri, e i segretari di presidio della Fit Calabria di Vibo e Crotone, Rocco Procopio e Giuseppe Affatato – rappresentano un attacco non solo alle aziende e alle istituzioni coinvolte, ma all’intera comunità. Cisl Magna Grecia e Fit Cisl Calabria, auspicando che le Forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili di questi gravi episodi, esprimono solidarietà ai lavoratori, alle aziende e alle istituzioni colpite, ribadendo l’importanza di un impegno congiunto tra istituzioni, corpi sociali e società civile per contrastare con determinazione ogni forma di criminalità e di prevaricazione e affermare in ogni contesto la cultura della legalità».