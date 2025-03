Vibo dice addio a Mimmo Bianco, il tassista degli anni d’oro che accompagnava Vip e Miss Italia

Con la scomparsa di Mimmo Bianco, il tassista vibonese delle Miss e dei personaggi d’epoca dello spettacolo, della politica e dell’economia, va in archivio un’altra bella pagina della Vibo Valentia di ieri. A scriverla un cittadino amato e conosciuto da tutti, apprezzato per il suo stile di vita, garbo, disponibilità, umiltà e alto senso dell’amicizia.

Il 21 aprile prossimo avrebbe compiuto 86 anni. Mimmo Bianco se n’è andato dopo lunghe sofferenze, confortato dall’assistenza e cura di una famiglia formidabile che negli ultimi anni non ha mai smesso di credere in una speranza andata poi delusa.

Era uno dei pochi tassisti che godeva anche del privilegio di essere considerato tra gli autisti più richiesti dalla Vibo bene, da chi poteva permettersi, in quegli anni, il lusso di viaggiare in taxi piuttosto che in autobus di linea. Le sue Mercedes e Croma, a partire dagli anni ’80, erano tra le poche auto da noleggio che svolgevano servizio per personalità di spicco in arrivo ed in partenza da Vibo Valentia. Tra questi anche personalità della politica e dell’economia.

Mimmo Bianco amava Vibo Valentia, Vibo Marina e il suo mare. Qualcuno ricorderà anche che si è reso utile in qualche emergenza sanitaria senza nulla pretendere. Era questo Mimmo Bianco.

Per il lavoro che svolgeva, la stagione estiva era il periodo più atteso dell’anno. Vibo Valentia, in quegli anni, polarizzava l’attenzione della Calabria ma anche del Paese tutto. Era invidiabile scenario di eventi spettacolari di enorme richiamo artistico e sede, attraverso l’Hotel Tirreno, il 501 Hotel, il Lido degli Aranci, di iniziative di carattere anche politico ed economico.

Le auto di Mimmo Bianco hanno avuto a bordo personaggi di spicco come il noto sarto d’alta moda Angelo Litrico, il patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, il prof. Lino Businco, ideatore delle Giornate mediche internazionali. Quando le “auto cortesia”, messe a disposizione dalle Aziende sponsor, non bastavano per gli spostamenti, Saverio Mancini e Daniele Piombi, i protagonisti, con altri, delle magiche iniziative d’epoca, ricorrevano a Mimmo Bianco.

Era meglio conosciuto come il tassista delle Miss che partecipavano a Miss Italia. Era lui, con altri pochi colleghi, ad attendere a Vibo Marina, prima, a Vibo Pizzo poi, all’aeroporto di Lamezia terme, l’arrivo delle concorrenti e di acclamati personaggi del palcoscenico nazionale. Durante la sua attività avrà probabilmente conservato da qualche parte un album con le firme dei big che sono stati ospiti a bordo dei suoi taxi.

Lascia la moglie, Marianna Morelli, i figli Lino, Lisa e Tony, i nipotini e tantissimo affetto familiare. Scelta la Chiesa di Santa Maria del Soccorso, a Piazza Santa Maria, dove stazionava con la sua auto, per il suo ultimo saluto che avverrà oggi pomeriggio alle ore 15,30.