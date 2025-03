Filadelfia, il Comune sposta la data della storica Fiera di San Francesco di Paola per «incentivare l’economia locale»

La giunta municipale di Filadelfia ha deliberato lo spostamento della data della tradizionale Fiera in onore di San Francesco di Paola inizialmente prevista per mercoledì 2 aprile, alla prima domenica successiva, ovvero il 6 aprile. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che «la data originaria della Fiera – si legge nella delibera – precedeva di un solo giorno il mercato settimanale del giovedì». L’amministrazione comunale, come si legge nel documento, ha come «obiettivo primario l’attuazione di una politica di incentivazione volta alla riqualificazione socio-economica di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione all’offerta di servizi per residenti e turisti».

La giunta ha quindi ritenuto opportuno «evitare la sovrapposizione» ravvicinata dei due mercati, credendo che lo spostamento della Fiera alla domenica possa «rendere il lavoro sicuramente più remunerativo per la categoria dei commercianti, sia su aree pubbliche che a posto fisso».