Inchieste Maestrale, Olimpo e Imperium: assolti gli avvocati, alcuni imprenditori e sindacalisti

Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro, Paolo Agosto, per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel procedimento penale nato dalle operazioni antimafia Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium, seguite rispettivamente sul campo dai carabinieri, dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Le richieste di pena erano state formulate nell’aprile dello scorso anno dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Andrea Buzzelli, Annamaria Frustaci e Irene Crea. Tra gli imputati anche l’avvocato Francesco Sabatino del Foro di Vibo che è stato assolto a fronte di una richiesta di pena a 8 anni e 9 mesi formulata dalla Dda. Assolto anche l’avvocato Giacomo Franzoni di Briatico, a fronte di una richiesta di pena a 8 anni. Tra le assoluzioni “eccellenti” anche quelle per l’ex dirigente della Regione Calabria, Pasquale Anastasi, nei cui confronti erano stati richiesti 6 anni di pena, quella per l’imprenditore di Sant’Onofrio Antonio Facciolo (a fronte di una richiesta di pena a 8 anni) e per il sindacalista di Ricadi ed ex consigliere provinciale di Vibo Gianfranco La Torre (chiesti 6 anni).

Tra le assoluzioni anche quelle per i boss Rocco e Tommaso Anello di Filadelfia, Salvatore Morelli di Vibo Valentia, Gaetano Molino di Limbadi, la dottoressa dell’Asp di Vibo Maria Vittoria Errigo. Ergastolo, invece, per Domenico Polito di Mileto, mentre 20 anni a testa è la condanna per i boss Diego Mancuso di Limbadi e Francesco la Rosa di Tropea. Antonio La Rosa è stato invece condannato a 18 anni. Per l’imprenditore Vincenzo Calafati di Vibo la condanna è di 11 anni e 4 mesi. Ergastolo per Domenico Polito di Mileto.

SEGUONO AGGIORNAMENTI