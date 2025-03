‘Ndrangheta: operazione Maestrale-Olimpo-Imperium, 50 condanne e 41 assoluzioni – NOMI

Tra le assoluzioni “eccellenti” quelle per gli avvocati Sabatino e Franzoni, l’imprenditore Facciolo, la dottoressa Errigo, l’ex dirigente regionale Anastasi e il sindacalista La Torre. Condanna per l’ex presidente della Provincia di Vibo Niglia e per l’imprenditore Calafati. Ergastolo per Polito di Mileto

Antonino Accorinti

Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro, Paolo Agosto, per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel procedimento penale nato dalle operazioni antimafia Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium, seguite rispettivamente sul campo dai carabinieri, dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Le richieste di pena erano state formulate nell'aprile dello scorso anno dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Andrea Buzzelli, Annamaria Frustaci e Irene Crea. Tra gli imputati anche l'avvocato Francesco Sabatino del Foro di Vibo che è stato assolto a fronte di una richiesta di pena a 8 anni e 9 mesi formulata dalla Dda. Assolto anche l'avvocato Giacomo Franzoni di Briatico, a fronte di una richiesta di pena a 8 anni. Tra le assoluzioni "eccellenti" anche quelle per l'ex dirigente della Regione Calabria, Pasquale Anastasi, per l'imprenditore Antonio Facciolo e per il sindacalista ed ex consigliere provinciale di Vibo Gianfranco La Torre. Condanna a 3 anni e 6 mesi per l'ex presidente della Provincia di Vibo, ed ex sindaco di Briatico, Andrea Niglia. Atti alla Procura per le determinazioni di competenza nei confronti del collaboratore Andrea Mantella. Questa la sentenza: