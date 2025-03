Carenza idrica a Tropea in zona ospedale e alla Marina: il Comune interviene d’urgenza sui pozzi per sostituire due elettropompe

La Commissione straordinaria del Comune di Tropea ha adottato un provvedimento urgente per affrontare i persistenti problemi di rifornimento idrico che da tempo affliggono abitazioni e attività del territorio in zona ospedale e località Marina, disponendo l’affidamento diretto dei lavori di sostituzione di due elettropompe per il sollevamento dell’acqua potabile. «La decisione – si legge nella determina – è stata presa a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini relative a difficoltà nel rifornimento idrico delle abitazioni e delle attività commerciali». Una verifica tecnica, ha poi «evidenziato la necessità di sostituire le pompe dei pozzi situati in località Carmine e Riace». L’intervento si è reso «indispensabile, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, per evitare ulteriori disagi alla popolazione e garantire un adeguato approvvigionamento idrico nella zona Marina e ospedale».

La ditta incaricata dei lavori è la Capri srl, con sede a San Nicolò di Ricadi. L’affidamento è avvenuto tramite trattativa diretta sul portale MePa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione) per un importo complessivo di 12.692,78 euro iva inclusa, da fondi di bilancio comunale. Considerata la natura urgente del provvedimento, «sono state avviate le verifiche sull’operatore economico riguardo al possesso dei requisiti generali e sono state acquisite le dichiarazioni in materia di normativa antimafia. L’affidamento è stato disposto sotto condizione risolutiva, in attesa dell’esito definitivo delle verifiche antimafia».