Ciak, si gira… al camposanto: a Ricadi chiusura temporanea del cimitero per le riprese di un film con Salvi e Mattioli

Il copione del film

Il Comune di Ricadi si prepara ad accogliere la troupe della Marvaso Production per le riprese del film “Due famiglie e un funerale” per la regia di Mark Melville e un cast composto anche dal duo comico Enzo Salvi e Maurizio Mattioli e la partecipazione di Isabelle Adriani. La giunta comunale, ha infatti concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa riconoscendone l’importanza per la promozione del territorio e le ricadute economiche e turistiche. La delibera, sottolinea come «la partecipazione a tale evento sia di sicuro interesse per il Comune, favorendo la conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturalistico locale in tutta Italia». La concessione del patrocinio comporta «l’obbligo per la produzione di indicare nei crediti la dicitura “con il patrocinio del Comune di Ricadi” e di ringraziare l’amministrazione per la collaborazione».

Per consentire lo svolgimento delle riprese, il sindaco Nicola Tripodi ha emesso l’ordinanza che dispone la chiusura temporanea del cimitero di Santa Domenica per la giornata di lunedì 24 marzo, dalle ore 07 alle ore 14. Si precisa che la data corretta è lunedì 24 marzo e non domenica come erroneamente indicato nei documenti originali redatti dal Comune. L’amministrazione ha incaricato la Polizia locale di fornire il supporto necessario per l’iniziativa e ha autorizzato l’utilizzo del suolo pubblico.

La Marvaso Production si farà «carico di tutte le responsabilità relative allo svolgimento delle riprese – si legge nei documenti dell’Ente -, inclusa la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle strutture esistenti, sollevando il Comune da ogni eventuale conseguenza». La società si assumerà anche «l’onere dell’eventuale allestimento del set e del successivo ripristino delle aree interessate». Le riprese del film si svolgeranno, oltre al 24 marzo, anche l’8 aprile. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per Ricadi, che si conferma location attrattiva per produzioni cinematografiche, con potenziali benefici per il turismo e l’economia locale.