Spaccio di cocaina a Mileto, arrestato giovane di Paravati

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa, i carabinieri delle Stazioni di Mileto e Francica hanno arrestato Vincenzo Stagno, 30 anni, di Paravati. Insospettiti da alcuni “movimenti”, i militari dell’Arma si sono appostati nella serata di ieri per cogliere sul fatto Vincenzo Stagno il quale dopo essersi avvicinato ad un cespuglio è stato osservato mentre cedeva della sostanza stupefacente ad altro soggetto di Mileto. A quel punto i carabinieri sono intervenuti arrestando il 30enne di Paravati e sequestrando 54 grammi di cocaina. Nel corso di una perquisizione estesa all’abitazione di Stagno, i carabinieri hanno poi rinvenuto del materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente. Comparso stamane dinanzi al Tribunale di Vibo, il giudice Laerte Conti ha convalidato l’arresto ma ha rigettato la richiesta del pm per l’applicazione degli arresti domiciliari, disponendo per Stagno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana in accoglimento delle richieste del difensore. L’indagato è difeso dall’avvocato Tommaso Zavaglia. Per reati legati agli stupefacenti, il 30enne era già stato arrestato e poi scarcerato il 31 dicembre scorso.