Tropea, rientrata la protesta degli ambulanti che minacciavano di boicottare la Fiera dell’Annunziata

Rientra la clamorosa protesta delle single sindacali che rappresentano gli ambulanti partecipanti alla Fiera dell’Annunziata di Tropea, che avevano annunciato di voler boicottare la manifestazione a causa della decisione del Comune di eliminare una fila di bancarelle su viale Libertà.

Nel pomeriggio, una riunione convocata d’urgenza nella sede del comando della polizia locale ha permesso di ricomporre la frattura con gli esercenti. La soluzione adottata è di compromesso, ma accontenta tutti: le bancherelle verranno dislocate su entrambi i lati di viale Libertà, ma con maggiore accortezza rispetto al solito per consentire il regolare deflusso dei visitatori. In altre parole, non cambia granché rispetto alle precedenti edizioni dell’attesissima fiera. Una scelta che ha fatto rientrare il boicottaggio annunciato nelle scorse ore dalle sigle sindacali. Insomma, ci saranno tutti, che la Fiera inizi.