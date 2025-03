Papa Francesco, prima apparizione dopo settimane di ricovero: «Grazie a tutti». Lascia il Gemelli e rientra in Vaticano

Dopo sei settimane di ricovero, in cui il mondo intero ha pregato per lui, papa Francesco è stato dimesso dal policlinico Gemelli e ha fatto rientro in Vaticano, dove proseguirà la sua convalescenza. Era in ospedale dal 14 febbraio, questa mattina prima di andar via, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo più di un mese, affacciandosi da un balconcino del Gemelli in occasione dell’Angelus domenicale.

«Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli». Il Papa poi ha benedetto la folla di fedeli.

Il Papa è apparso affaticato ma ha sorriso rivolgendosi alla folla ringraziandola e facendo il gesto del pollice alzato.

Nella piazza antistante il Gemelli tantissimi i fedeli, chi con disegnini, chi con fiori, chi con le mani giunte, tutti con il naso all’insù. Presenti anche alcuni dei malati dello stesso policlinico, qualcuno accompagnato in carrozzina. Tanti sono anche i pellegrini venuti a Roma per il Giubileo e che non hanno potuto incontrare il pontefice come nelle loro attese in una udienza giubilare. È il caso ad esempio di un gruppo di americani. Ancora tanti i lumini, i disegnini, i rosari sulla statua di San Giovanni Paolo II che domina il piazzale. Massiccia, inoltre, la presenza di media da tutto il mondo arrivati per coprire l’evento, alcuni anche da Taiwan.