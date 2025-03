‘Ndrangheta, usura ed estorsioni: 17 arresti tra Calabria e nord Italia -Nomi

Vasta operazione dei Ros con l’ausilio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori”, eseguita a Crotone, Milano, Verona, Bolzano, Napoli, Perugia e Caltanissetta nelle prime ore della mattinata. Su mandato del Gip del Tribunale di Catanzaro sono state emesse 17 custodie di cautela in carcere per altrettante persone. L’accusa è associazione di tipo ‘ndranghetistico, estorsione, usura e reati in materia di armi, tutti con l’aggravante mafiosa. La misura Cautelare è stata emessa su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, all’esito di una attività di coordinamento, svolto tramite della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con le Procure Distrettuali di Trento e di Venezia.



Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica – Dda di Trento nei confronti di 9 soggetti, e delle società a loro riconducibili, nel procedimento collegato con quello catanzarese. I procedimenti per le fattispecie di reato ipotizzate sono attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà alle 11 nei i locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.

I nomi