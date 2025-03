Sicurezza nelle scuole, la denuncia di Gioventù Nazionale Vibo: «Dalla Provincia solo silenzio» – VIDEO

«L’indifferenza delle istituzioni locali verso la sicurezza scolastica è quindi ormai sistematica». È quanto si legge in una nota diffusa da Gioventù Nazionale Vibo Valentia, che denuncia quanto accaduto nelle scorse ore: «Stavolta è successo al Liceo classico Michele Morelli, dove dal solaio del portico si sono staccati pezzi di intonaco». Non un episodio isolato, affermano: «I dirigenti scolastici segnalano, i docenti denunciano, gli studenti protestano, ma la risposta è sempre la stessa: silenzio. E nel frattempo, le scuole cadono letteralmente a pezzi». Quindi l’affondo: «La sicurezza scolastica sembra non essere una priorità né per il Comune né per la Provincia».

«Non è la prima volta – dice Antonino Rizzo, responsabile del Dipartimento Scuola e Istruzione di Gioventù Nazionale Vibo Valentia – che denunciamo il degrado dell’edilizia scolastica nella nostra provincia, eppure nulla cambia. Ogni segnalazione cade nel vuoto, ogni richiesta di intervento viene ignorata finché non accade un crollo. È vergognoso che gli studenti debbano rischiare la propria incolumità per la negligenza della Provincia. Non ci vogliamo più accontentare di promesse vuote: servono azioni concrete e immediate per garantire scuole sicure e dignitose. Quanto dovremo ancora aspettare prima che qualcuno si assuma le proprie responsabilità? Gli studenti e il personale scolastico – conclude Rizzo – non possono più essere trattati come un problema secondario. È ora che la Provincia si assuma le proprie responsabilità e garantisca scuole sicure e dignitose, perché la prossima volta potrebbe non essere solo un crollo senza conseguenze».

L’intervento della Provincia al Liceo Morelli di Vibo

Intanto, la Provincia fa sapere di essere intervenuta tempestivamente al Liceo Morelli di Vibo: l’area interessata è stata messa in sicurezza, mentre l’intonaco sarà ripristinato non appena saranno fatte verifiche e computo metrico.