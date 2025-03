Muore in auto mentre fa manovra: tragedia nel centro di Vibo

Un malore fatale, mentre era in auto, nel centro di Vibo. È morta così una donna di 63 anni originaria di Pizzo, M.C.. La tragedia in piazza Spogliatore, nei pressi dell’Istituto De Filippis, dove la donna aveva parcheggiato. Il tempo di rimettersi al volante, quando ha avvertito un malore e si è accasciata, mentre la sua auto andava a sbattere contro un’altra parcheggiata. Inevitabilmente il traffico si è bloccato e diversi automobilisti e passanti sono andati a vedere cosa fosse successo. Hanno così scoperto la donna esamine al volante e hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’era più nulla da fare: il personale del 118 non ha potuto fare altro che costatare il decesso.