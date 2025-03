Massi sulla statale 18 nei pressi di Longobardi: vigili del fuoco sul posto per verificare la tenuta del costone e circolazione su una sola corsia

Massi sulla carreggiata lungo il tratto della SS18 tra l’ex hotel San Leonardo e lo svincolo della frazione di Longobardi. Detriti e grosse pietre si sono staccati dal costone che sovrasta la strada a causa delle forti piogge delle ultime ore. Lo smottamento, che non ha coinvolto le auto in transito, ha reso necessario l’intervento del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che stanno verificando anche la stabilità del costone. Il tratto di strada interessato al momento è percorribile solo su una sola corsia.

Anas, nel frattempo, ha fatto sapere con un breve comunicato stampa, che «per la presenza di fango e detriti sul piano viabile, un tratto della strada statale n. 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiuso al transito all’altezza del km 433, a Vibo Valentia. Il traffico è deviato in loco. Sul posto sono presenti le squadre di pronto intervento Anas per lo sgombero dei detriti e per la gestione della viabilità in piena sicurezza».