Statale 18 chiusa nei pressi di Longobardi per la caduta di massi, in corso i monitoraggi di Anas

Lo smottamento ieri pomeriggio dopo le intense piogge. Sul posto i tecnici per verificare se è possibile riaprire, intanto traffico deviato

Sono in corso i monitoraggi e le verifiche sul costone dal quale ieri, dopo le intense piogge, si sono staccati detriti e grosse pietre lungo il tratto della Statale 18 a Vibo Valentia, tra l’ex hotel San Leonardo e il bivio della frazione di Longobardi. La strada è stata chiusa ieri nel tardo pomeriggio, e anche stamattina il transito è interdetto e il traffico deviato. Al momento dello smottamento sono intervenuti, oltre ad Anas, anche i vigili del fuoco per verificare la stabilità del costone che sovrasta la carreggiata. Questa mattina sul posto sono presenti le squadre Anas, con i tecnici impegnati in ulteriori valutazioni.

Disagi per i tanti cittadini che ogni giorno percorrono l’importante arteria che collega la città di Vibo Valentia con le sue frazioni costiere. Il pensiero corre a quattro anni fa, a metà febbraio del 2021, quando lo stesso tratto della Statale 18 fu interessato dalla caduta di massi e restò chiuso per oltre due mesi, venendo riaperto a fine aprile dopo i lavori di messa in sicurezza.