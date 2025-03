Deteneva illegalmente una doppietta, il gip attenua la misura cautelare per un 74enne di Vallelonga: deve accudire il suo gregge

Il giudice ha accolto le istanze del difensore che ha fatto notare la necessità per l’indagato di uscire per prendersi cura dei propri animali. L’uomo passa dai domiciliari all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Il gip di Vibo Valentia, Rossella Maiorana, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di Domenico Ciconte, 74 anni, di Vallelonga. Il gip ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Guglielmo Lentini difensore di Ciconte, il quale è indagato per aver detenuto illegalmente e portato in un luogo pubblico una doppietta con 15 cartucce a pallini; per ricettazione; per la detenzione illegale di una cartuccia calibro 7,65 per pistola; per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello con una lama da sette centimetri. Il gip aveva comminato i domiciliari per i primi due reati.

Il legale ha fatto notare, tra le altre cose, come l’arma si presentasse in pessimo stato di conservazione; il possesso del fucile non integra la prova del delitto di ricettazione poiché è presente il numero di matricola ed i relativi contrassegni attestanti che non solo che l’arma è di facile identificazione ma anche e soprattutto che dimostrano l’assenza del proposito di occultamento e la non consapevolezza della provenienza illecita dell’arma. Inoltre l’uomo ha bisogno di uscire per potersi prendere cura del proprio allevamento di ovini essendo l’unico titolato a farlo.

Il giudice ha tenuto conto del comportamento di Ciconte il quale ha rispettato le prescrizioni dell’autorità giudiziaria ha concesso una misura meno afflittiva, pur mantenendo nei suoi confronti una speciale attenzione da parte delle forze dell’ordine.