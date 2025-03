Vibo, cabina di coordinamento sul Pnrr in Prefettura per monitorare gli interventi che riguardano i Servizi sociali e la Rigenerazione urbana

Si è svolta nella ieri mattina in Prefettura a Vibo la riunione della Cabina di coordinamento Pnrr – istituita in attuazione dell’art. 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 – presieduta dal prefetto Anna Aurora Colosimo, con la presenza dei rappresentanti del ministero dell’Interno, del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, del dipartimento della Ragioneria generale e territoriale dello Stato e Comuni titolari degli interventi Pnrr. «Particolare attenzione – si legge nel comunicato stampa della Prefettura – è stata dedicata agli interventi del ministero dell’Interno relativi ai progetti di rigenerazione urbana dei quali è titolare il Comune di Vibo Valentia, nonché del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al potenziamento dei servizi sociali in ambito comunale, dei quali sono titolari il Comune di Vibo Valentia e quello di Serra San Bruno».

«L’incontro – prosegue la nota – ha rappresentato un’occasione per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e favorire la collaborazione tra le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, consentendo ai Comuni di rappresentare dubbi e difficoltà legate alla concreta attuazione degli interventi e a sviluppare una migliore e più efficace interlocuzione con le Amministrazioni coinvolte nelle progettualità».

Il prefetto di Vibo Valentia ha espresso «soddisfazione per lo spirito di collaborazione e la sinergia interistituzionale dimostrata tra le diverse Pubbliche amministrazioni», evidenziando che «l’attività della Cabina di coordinamento proseguirà nei prossimi mesi, al fine di continuare il supporto agli Enti territoriali e di favorire la completa realizzazione di tutti i progetti del Pnrr, anche in vista dell’approssimarsi delle scadenze previste per l’utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti europei».