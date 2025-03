Albero crolla in un cortile a Vibo, i Vigili del Fuoco rimuovono un secondo esemplare a rischio

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia sono intervenuti oggi, 29 marzo, in prossimità dell’incrocio tra via Omero e via Angelo Leone per la presenza di un albero caduto all’interno di un cortile. L’evento ha reso necessario un pronto intervento per la messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo.

Durante l’operazione, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un’attenta ispezione della zona e hanno individuato un secondo albero nelle immediate vicinanze di quello crollato che presentava un’inclinazione preoccupante verso la strada. Un’analisi più approfondita ha rivelato che l’apparato radicale risultava parzialmente sollevato dal terreno, compromettendone la stabilità e aumentando il rischio di una possibile caduta improvvisa, rendendo quindi necessario il taglio.