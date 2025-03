Tropea, al via i lavori da 3,4 mln di euro per la riqualificazione dell’ex depuratore di Rocca Nettuno: ordinanza del Comune per la viabilità

Il Comune di Tropea ha emesso provvedimenti straordinari e temporanei in materia di traffico veicolare per consentire i lavori di realizzazione di un’area attrezzata nell’ex depuratore di Rocca Nettuno. L’ordinanza firmata dal comandante della Polizia municipale, Domenico Papalia, introduce alcune modifiche alla viabilità per via Lungomare, nel tratto compreso tra la località Rocca Nettuno e la località Le Roccette.

La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della società Geotech srl, impresa esecutrice dei lavori, che ha evidenziato la necessità di garantire il transito di mezzi pesanti in entrata e uscita dal cantiere. Pertanto l’Ente, «consapevole dell’importanza di tutelare la circolazione veicolare e pedonale», ha disposto la «circolazione contromano dei mezzi pesanti» della ditta nel tratto interessato da venerdì «fino al termine dei lavori». Per garantire la sicurezza durante le operazioni, è stato «previsto l’ausilio di movieri che dovranno supervisionare il transito dei veicoli autorizzati».

L’intervento di riqualificazione avviato

L’ex depuratore di Tropea, per anni simbolo di degrado e abbandono, sta per trasformarsi in un polmone verde e spazio di aggregazione, contribuendo così a valorizzare l’appeal turistico della città. Con un progetto di riqualificazione che si estende su oltre 4.000 metri quadrati, l’area, precedentemente ricettacolo di rifiuti ed erbacce, diventerà un nuovo punto di riferimento per residenti e turisti. Un intervento volto non solo a migliorare l’estetica del lungomare “Antonio Sorrentino”, ma che rafforzerà l’immagine di Tropea come meta sostenibile.

Il finanziamento di 3.450.000 euro, ottenuto dal Comune di Tropea nel cosiddetto “emendamento Mangialavori”, del presidente della commissione bilancio della Camera dei Deputati, Giuseppe Mangialavori, è parte di un investimento complessivo di 36 milioni di euro destinato a migliorare i servizi e le infrastrutture nei 50 Comuni della provincia di Vibo Valentia. Gli interventi previsti per l’area dell’ex depuratore includono la creazione di spazi verdi attrezzati che promuoveranno momenti di socialità e aggregazione.