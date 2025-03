Intelligenza artificiale e creatività: la didattica del futuro ha preso forma al liceo Scientifico di Tropea per 50 docenti calabresi

La locandina dell’evento

Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, ben 50 docenti provenienti da tutta la Calabria sabato 29 marzo si sono riuniti al Polo di transizione digitale di Tropea, all’interno del liceo Scientifico “Fratelli Vianeo”, per partecipare a un’intensa mattinata di formazione sull’Intelligenza Artificiale applicata alla didattica. L’evento, dal titolo “Intelligenza Artificiale e Creatività: strumenti e strategie per la didattica”, ha visto come protagonista Roberto Sconocchini, esperto di tecnologie e didattica, che ha guidato i partecipanti alla scoperta delle ultime novità in materia di AI e del loro potenziale utilizzo in ambito educativo. «La giornata, iniziata con l’accoglienza e la registrazione dei corsisti alle ore 8:30, è entrata nel vivo poco dopo con l’apertura dei lavori da parte di Sconocchini. Il focus principale – hanno fatto sapere dalla scuola – è stato sull’integrazione tra i sistemi di Intelligenza Artificiale e la piattaforma Canva, strumento versatile per la rappresentazione grafica dei contenuti». I docenti hanno potuto «esplorare le potenzialità di questa sinergia, apprendendo come creare materiali didattici innovativi e coinvolgenti, elaborare e organizzare visivamente i contenuti generati con l’AI e sperimentare diverse opportunità per lo storytelling digitale, combinando immagini AI e testi per costruire narrazioni visive e didattiche».

Roberto Sconocchini e il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli

Un momento «particolarmente apprezzato» è stata poi la «simulazione della realizzazione di un telegiornale in classe, utilizzando alcune funzionalità AI di Canva». Questo esercizio pratico ha permesso ai docenti di «sperimentare in prima persona le potenzialità dell’AI come strumento per rendere l’insegnamento più interattivo, coinvolgente e personalizzato». La mattinata di formazione si è conclusa con un brunch offerto dal Polo formativo di Tropea, un momento conviviale per scambiare opinioni e rafforzare la rete di contatti tra i partecipanti. «Il grande apprezzamento riscosso dal corso – come testimoniato poi dal post social della scuola – conferma l’eccellenza del Polo formativo di Tropea nell’organizzazione di corsi e workshop di alto livello. La partecipazione di docenti provenienti da diverse province della regione, sottolinea inoltre l’importanza di questi eventi per la formazione continua del personale scolastico e per l’innovazione della didattica».