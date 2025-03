Maltempo, a Paravati crolla parte del muro di contenimento dietro alla scuola media

Il maltempo di queste settimane sta contribuendo a provocare ingenti danni su tutto il territorio provinciale. Tra le criticità presenti si segnala quella riguardante un muro di contenimento adiacente alla Scuola media di Paravati, in parte crollato pericolosamente durante le insistenti piogge abbattutesi nell’area in questi giorni. Sul posto l’amministrazione comunale di Mileto guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha inviato una ditta al fine di intervenire prontamente e mettere in sicurezza l’area. Rimane, tuttavia, la preoccupazione per il cedimento di una struttura in cemento armato che, tra l’altro, contribuisce a contenere il terreno soprastante dove persistono anche le case situate in via Bolzano. Uno stato d’animo che, come comprensibile, è condiviso soprattutto dagli abitanti della zona, anche in virtù del fatto che il maltempo non sembra voler cedere il passo alla bella stagione primaverile e che copiose piogge sono previste anche nei prossimi giorni.

Alcuni dei residenti, tra le altre cose, lamentano lo stato di degrado e la presunta mancanza di interventi di manutenzione sul muro di contenimento e, a quanto pare, l’assenza di un sistema adeguato di raccolta delle acque piovane. Argomenti tutti da approfondire su cui, certamente, si sta interrogando e sta focalizzando in queste ore l’attenzione anche l’amministrazione cittadina.