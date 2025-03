Paravati, crolla una parte del muro di contenimento che circonda la scuola media: plesso chiuso in attesa dei rilievi

Dopo il crollo di una parte del muro circostante di contenimento sospese le attività della scuola media “Clemente Silipo” di Paravati. Ad annunciarlo è il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. A contribuire al cedimento della struttura in cemento armato sono state le copiose piogge che si stanno verificando anche in queste ore sul territorio. «Come sapete -spiega il primo cittadino – a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, ieri un muro di sostegno sito nel piazzale retrostante l’edificio della scuola media di Paravati, si è piegato sotto il peso della terra che si è accumulata, trascinata dalla pioggia intensa. Appena avutane notizia telefonica da un privato cittadino, essendo io fuorisede, ho immediatamente attivato, sempre telefonicamente, sia l’Ufficio tecnico che i miei assessori, rimanendo in costante contatto con loro, che hanno seguito da vicino l’evolversi della vicenda. Il responsabile AT – aggiunge – ha dato un incarico di urgenza a una ditta locale, che, nello spazio di poco tempo, circa due ore, è intervenuta con un primo intervento, liberando il muro dal peso del terreno, alleggerendone il carico. Si impone, per precauzione, la sospensione per domani delle lezioni e delle attività tutte del Plesso, al fine di verificare la situazione e quindi adottare in tutta sicurezza le decisioni più giuste per la tutela di tutti». A seguire il sindaco annuncia che anche la sovrastante via Bolzano «sarà interessata da provvedimenti cautelativi di divieto temporaneo di transito. Detto ciò – sottolinea – vi comunico che avevamo già programmato la ricostruzione di questa parte di muro divelto, oltre alla creazione di un drenaggio e una cunetta sulla via Bolzano per la raccolta delle acque. Ciò chiaramente era stato già oggetto da parte nostra di attenzione e si era in attesa che iniziassero a breve i lavori. A questo punto, faremo accertamenti su tutto il resto del muro e se necessario chiederemo al Ministero di autorizzarci l’utilizzazione delle economie di gara, per estendere le opere di sicurezza a quelle zone che erano ad oggi impreviste e imprevedibili». In conclusione Giordano ribadisce che la scuola resterà «chiusa per i rilievi necessari» e che a seguire saranno comunicati gli esiti e le decisioni che saranno adottate «anche insieme alla dirigente scolastica, per la migliore tutela della sicurezza di tutti».