Kevin Grillo sarà il delegato vibonese al Congresso nazionale di Forza Italia Giovani

Sarà Kevin Grillo, uno dei fondatori del coordinamento giovanile vibonese di Fi, il delegato provincia di Forza Italia Giovani al Congresso nazionale. È quanto deciso domenica sera nel corso dell’assemblea congressuale vibonese che si è svolta nella sede “Lele Iorfida”.

«L’incontro si legge in una nota – ha visto un’ampia adesione e la presenza di numerosi esponenti del partito. A essere designato come delegato provinciale è stato Kevin Grillo, da sempre punto di riferimento per il movimento sul territorio. La sua nomina rappresenta un riconoscimento per il costante impegno e il contributo dato alla crescita del gruppo».

L’incontro, moderato dal coordinatore comunale Luca Carnovale, è stato presieduto dal coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Francesco Cariello, dalla vice coordinatrice regionale Gilda Guerrera e dal coordinatore regionale Federico Milia. Hanno inoltre preso parte all’evento e portato il loro contributo Michele Comito, Maria Grazia Pianura, Carmen Corrado e Antonino Daffinà, «a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al percorso di crescita del movimento giovanile». Presente anche Corrado L’Andolina, presidente della Provincia di Vibo Valentia, «che ha sottolineato il valore dell’impegno delle nuove generazioni nel rinnovamento della politica locale e nazionale».

Nel corso dell’assemblea, Grillo ha espresso la sua visione sul ruolo di Forza Italia Giovani, affermando: «Forza Italia Giovani deve essere la forza che porta avanti il rinnovamento, dando voce a chi, oggi, è più lontano dalla politica tradizionale. Siamo impegnati a costruire un partito che sia moderno, inclusivo e attento alle sfide globali, senza mai dimenticare i principi che ci guidano: libertà, giustizia e solidarietà sociale».

L’elezione del delegato provinciale si inserisce in un contesto più ampio, con ben 21 delegati calabresi che prenderanno parte al Congresso Nazionale. «Un segnale chiaro – conclude la nota – della crescente centralità della Calabria all’interno del movimento giovanile azzurro e della volontà di dare sempre più spazio ai giovani nel dibattito politico nazionale. L’assemblea si è conclusa con un forte messaggio di unità e determinazione: Forza Italia Giovani Vibo Valentia è pronta a contribuire con idee, impegno e passione alla costruzione del futuro del movimento e del Paese».