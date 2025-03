Maltempo nel Vibonese, Tropea invasa da fango e detriti: allagata la strada nei pressi porto – VIDEO

Il maltempo non risparmia Tropea. Le forti piogge che si stanno abbattendo sul vibonese stanno mettendo a dura prova anche la Perla del Tirreno. La strada nei pressi del porto si è completamente allagata e come un fiume in piena sta riversando in mare gran quantità di fango e detriti.

Anche l’impressionante (e non nuovo) fenomeno dell’acqua piovana che sembra sgorgare direttamente dalla rupe contribuisce a rendere la situazione difficile. L’immagine è quella di una vera e propria cascata che si abbatte in vari punti della strada che costeggia la rupe.