Maltempo a Vibo, piogge al massimo livello di pericolo (3): il sindaco attiva il Centro operativo comunale per le emergenze – VIDEO

Enzo Romeo ha allertato il Coc che coordina gli interventi in caso di calamità naturali. Mobilitata la Polizia municipale e i tecnici per lo spurgo dei pozzetti

Il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, viste le condizioni meteo e appreso il livello elevato di precipitazioni – che hanno raggiunto il livello 3 (il massimo livello di pericolo) – soprattutto in relazione alle zone/quartieri e frazioni costiere della città (con particolare attenzione a Vibo Marina), ha immediatamente attivato il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) che funge da cabina di regia in caso di emergenze e

calamità.

«Tra le prime iniziative è stata attivata la Protezione Civile per il sostegno alle persone

in eventuale difficoltà – si legge in una nota -. Nello stesso tempo è intervenuto il Comando dei Vigili del Fuoco, mentre già sui luoghi posti sotto la massima attenzione e sulle zone più colpite sono stati inviati

agenti della Polizia Locale».

Il Comune continua spiegando «Assieme a loro, sono state attivate sia la ditta comunale incaricata del pronto intervento che quella relativa alle attività di espurgo dei pozzetti interessati da intasamento. Nelle prossime ore sarà formalizzata la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito delle consistenti precipitazioni. Il personale comunale continuerà a presidiare le zone che rilevano per le maggiori criticità».