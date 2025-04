Prefettura di Vibo e Agenzia nazionale: massima sinergia per la gestione dei beni sottratti alla criminalità e destinati ai Comuni

Riunione in Prefettura a Vibo sabato mattina del Nucleo di supporto dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, presieduta dal prefetto Anna Aurora Colosimo. Alla seduta hanno partecipato, oltre ai dirigenti della Prefettura di Vibo, anche Giuliana Cosentino, dirigente della sede di Reggio Calabria dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, i rappresentanti delle Forze di polizia, dell’Amministrazione provinciale, dell’Azienda sanitaria provinciale e degli Enti locali interessati dalla gestione di beni confiscati». «Il prefetto Colosimo – si legge nel comunicato stampa diramato – ha colto l’occasione per apprezzare l’attività del Nucleo di supporto per l’attività espletata che ha consentito di giungere allo sgombero di diversi beni immobili che così sono stati sottratti definitivamente alla disponibilità della criminalità organizzata in ossequio a provvedimenti definitiva di confisca emessi dalla competente autorità giudiziaria».

Nel corso della seduta il prefetto ha invitato il Nucleo a «continuare la propria attività di supporto all’Agenzia nazionale e ai Comuni assegnatari di beni, ponendo l’attenzione sulla necessità di procedere a un costante monitoraggio dei beni confiscati presenti nella provincia vibonese che, una volta assegnati agli Enti locali o Associazioni, devono essere gestiti in conformità al provvedimento di assegnazione e nel rispetto della vigente normativa. A tal uopo il Nucleo, all’unanimità, ha programmato per i prossimi mesi una serie di sopralluoghi che vedranno coinvolti, a rotazione, tutti i Comuni che hanno in gestione i beni confiscati, così da poter verificare e affrontare sul campo le eventuali criticità presenti».

Cosentino, ha confermato poi la «massima sinergia fra l’Agenzia nazionale e la Prefettura di Vibo Valentia con la quale è costante l’interazione finalizzata alla migliore gestione dei beni e al supporto degli Enti locali nelle procedure sia propedeutiche che successive all’assegnazione degli stessi. Massima collaborazione – conclude poi la nota – è stata confermata anche dalle Forze di polizia, oltre che dagli Enti locali coinvolti nella gestione dei beni confiscati. Nel corso della seduta sono state adottate le determinazioni connesse a 4 procedure per le quali sono in corso di programmazione le attività di sgombero e, di conseguenza, l’attribuzione degli immobili agli enti richiedenti».