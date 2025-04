L’avvocato del medico Maria Grazia Servello smentisce l’aggressione fisica: «Solo una discussione»

In merito all’articolo “Aggrediscono dottoressa nel Vibonese, quattro denunciati tra cui un avvocato”, pubblicato lunedì 1° aprile, dall’avvocato Natale Pietro Marcello, legale di Maria Grazia Servello, riceviamo e pubblichiamo:

«Nel comunicarvi il mandato conferitomi dalla mia cliente dott.ssa Servello Maria Grazia, la presente per comunicare quanto segue:

– non corrisponde a verità quanto da voi pubblicato in data odierna, poiché, la mia assistita non ha subito nessuna aggressione fisica per come da voi erroneamente pubblicato e riportato nel proprio studio medico, né tantomeno, ha sporto denuncia querela, poiché non esisteva ne esiste a tutt’oggi alcun motivo e/o ipotesi di reato, nè addirittura ha dovuto fare ricorso al Pronto Soccorso non avendo subito alcuna lesione, ribadendo che, la Dott.ssa Servello Maria Grazia non ha subito alcuna aggressione fisica da parte di nessuno, giacché, nel proprio studio medico si è verificata solo ed esclusivamente tra i presenti e la mia cliente una semplice discussione che, non è sfociata in nessuna aggressione fisica».