«Abbiamo bravi medici e non ce ne rendiamo conto», la gratitudine di una paziente operata all’ospedale di Vibo

In un momento in cui si parla tanto di come affrontare la difficile fase di transizione tra vecchio e nuovo ospedale, la cronaca ci regala oggi una notizia controcorrente, uno spaccato di buona sanità che riguarda proprio l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. A raccontarlo è Angela Galati, 44 anni, madre di famiglia di Sant’Onofrio che lo scorso 17 marzo si è ritrovata a dover subire un intervento di colecisti presso il Reparto di Chirurgia generale del nosocomio della città capoluogo di provincia.

«Noi calabresi siamo i primi a lamentarci e a criticare quando le cose non vanno. In questo caso però – afferma – voglio testimoniare l’umanità, la professionalità e la grande competenza con cui sono stata trattata nel Reparto guidato dal dottore Francesco Zappia. E non cambia niente se la mia non è stata un’operazione di estrema urgenza. È giusto farlo, perché tutti coloro che agiscono al suo interno svolgono un grande lavoro, nonostante le enormi difficoltà logistiche derivanti dalla carenza di personale e di materiale a disposizione. In primis, quindi, voglio ringraziare di vero cuore il primario Zappia che ha svolto personalmente il mio intervento, affiancato dalla sua equipe. A seguire – aggiunge – tutti gli altri dottori, a cominciare dagli anestesisti, gli infermieri e gli oss che mi hanno dato coraggio e sostenuto durante tutta la degenza in ospedale. Un sentimento di gratitudine – conclude la donna – anche a Il Vibonese, che mi dà oggi la possibilità di raccontare e dire queste cose. Nonostante i problemi abbiamo un ottimo ospedale e dei bravi medici… e spesso non ce ne rendiamo conto».