Pulizia straordinaria dei tombini nel centro di Vibo e in alcune frazioni costiere, azione congiunta degli assessori Miceli e Monteleone

«L’assessore all’Ambiente, Marco Miceli, in azione straordinaria congiunta con l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, ha destinato, rimodulandole, alcune ore di servizio del settore Ambiente ad un’urgente attività di espurgo dei carichi delle acque bianche, attraverso la pulizia dei relativi tombini, concentrandola in alcune zone di Vibo centro (Corso Umberto, Corso Vittorio Emanuele e discesa di Piazza Morelli) e in alcune frazioni costiere (Bivona e Vibo Marina)». È quanto si apprende dal comunicato stampa del Comune di Vibo.

«Per tale iniziativa – prosegue la nota -, l’assessore all’Ambiente ha fatto ricorso alla disponibilità della ditta Muraca la quale ha fornito, proveniente da Lamezia Terme, uno dei suoi mezzi di raccolta (autospurgo) per questo intervento». L’iniziativa ha ricevuto il plauso del sindaco Enzo Romeo che ha commentato: «Effetto di una più intensa collaborazione tra gli assessorati, per il migliore impiego e focalizzazione delle risorse disponibili».