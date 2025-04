Sbarca a Vibo il festival della scienza e della curiosità: eventi e conferenze dal 10 al 12 aprile, ecco “Pensa Tu – VIDEO

La scienza è una lingua universale che, se ben raccontata, può suscitare meraviglia e curiosità anche nei più giovani. Questo è il cuore pulsante del Festival della divulgazione “Pensa Tu”, che quest’anno, dal 10 al 12 aprile 2025, porta a Vibo Valentia una serie di eventi pensati per coinvolgere ogni fascia di pubblico, dai più piccoli agli universitari. La quinta edizione di questa manifestazione, patrocinata dal Comune di Vibo, si svolgerà nel cuore della città, nel Valentianum di piazza San Leoluca, e rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo scientifico in maniera divertente e interattiva.

Organizzato da Orizzonte degli Eventi, in collaborazione con il Centro Studi e Formazione Sigma, l’associazione Persefone & Co., l’Associazione Paleontologica APPI e Passione Astronomia, il festival è stato presentato questa mattina in Comune, alla presenza di Francesco Columbro del Centro Studi e Formazione Sigma, Sante Mazzei, ideatore del Festival, Stefano Soriano, assessore alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, Alessandra Grimaldi, consigliere comunale, e Vania Continanza, assessore alla Pubblica istruzione.

Pensa Tu, è stato spiegato, non è solo un’occasione per imparare, ma un vero e proprio invito a sognare, a esplorare e a scoprire l’infinito potenziale della scienza. Come sottolineato dagli organizzatori, l’evento nasce con l’intento di sensibilizzare il pubblico calabrese al sapere scientifico, proponendo anche occasioni di svago e curiosità, lontano dall’immagine spesso “seriosa” e distante della scienza. L’accesso è a pagamento, anche se il prezzo dei ticket è contenuto: 5,50 euro per il giornaliero e 13,20 euro per l’abbonamento che dà diritto all’ingresso durante tutti i tre giorni.

«Il nostro obiettivo è rendere la scienza accessibile a tutti», racconta Sante Mazzei, ideatore del festival. «Ci rivolgiamo a un pubblico molto ampio: dalle scuole, agli studenti universitari, fino alle famiglie. La scienza non è solo una materia da studiare, ma una passione che può entrare nelle nostre vite quotidiane, ed è proprio questo che cerchiamo di trasmettere».

L’evento, che si svolgerà dal mattino al tardo pomeriggio, prevede una vasta area espositiva dove i partecipanti potranno esplorare stand interattivi e confrontarsi con esperti del settore. Tra le attrazioni principali ci saranno anche dei talk tenuti da divulgatori scientifici di fama nazionale. Questo rappresenta una rarissima opportunità per i ragazzi di entrare in contatto diretto con esperti di discipline scientifiche spesso “remote” o difficilmente accessibili nelle scuole. Non solo, i giovani potranno anche conoscere alcuni divulgatori che operano online, aprendo così a nuove forme di conoscenza che attraversano i confini tradizionali dell’apprendimento.

Vania Continanza, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Vibo Valentia, ha sottolineato come questo tipo di iniziative possano davvero fare la differenza nella formazione delle nuove generazioni. «La valorizzazione delle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) è fondamentale per l’orientamento scolastico e universitario dei ragazzi. Il festival rappresenta un’occasione imperdibile per stimolare l’interesse degli studenti, in particolare quelli delle scuole superiori, che si apprestano a scegliere il loro futuro accademico. È fondamentale che ci siano eventi come questo per favorire una crescita culturale che abbracci anche il mondo scientifico», ha dichiarato l’assessore.

Anche Stefano Soriano, assessore alla Cultura del Comune, ha evidenziato l’importanza di eventi come il Pensa Tu per la città di Vibo Valentia. «La cultura è un concetto ampio e variegato, e questo festival si inserisce perfettamente in questa visione. È un’occasione non solo per approfondire temi scientifici, ma per ispirare i ragazzi, stimolare la loro curiosità e far loro capire che la scienza è qualcosa di affascinante e alla portata di tutti», ha affermato Soriano. «Ci saranno laboratori e attività pratiche che permetteranno ai ragazzi di entrare in contatto diretto con la scienza, e magari anche di sognare di intraprendere una carriera in questo campo».

Con una programmazione che spazia dalle conferenze tematiche agli esperimenti pratici, il festival mira a lasciare un’impronta duratura nei cuori e nelle menti dei partecipanti. Un mix di informazione e divertimento che, oltre a stimolare la passione per la scienza, ha l’obiettivo di rendere le discipline scientifiche più vicine e comprensibili. In un mondo che sempre più dipende dalla tecnologia e dalla conoscenza scientifica, iniziative come il Festival Pensa Tu sono cruciali per formare le menti curiose di domani.

Concludendo, il Pensa Tu non è solo un evento, ma un’esperienza che apre porte verso il futuro, stimolando la creatività e la voglia di esplorare nuovi orizzonti. In un momento storico in cui la scienza può sembrare distante e complessa, manifestazioni come questa dimostrano che, se presentata nel modo giusto, può diventare la chiave per un futuro migliore.

Il Programma

[Mostra] “Chi ha paura dei ragni?”, mostra fotografica a cura di Pierluigi Rizzo.

[Mostra] “I colori dell’universo”, mostra fotografica a cura di Passione Astronomia.

[Espositore] Passione Astronomia

[Espositore] A.P.P.I. Associazione Paleontologica A.P.P.I.

[Espositore] Alessio “Chalessart” Ciaffi

[Espositore] CESRAM Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino

[Espositore] Jonian Dolphin Conservation

[Espositore] CICAP

[Espositore] WWF OA Vibo Vallata Stillaro

[Espositore] Centro Studi SIGMA

[Espositore] Unical Reparto Corse

[Espositore] Liceo Scientifico Statale “G. Berto”

[Espositore] ProLoco Vibo Valentia

[Experience] “Batti un colpo!”, il gioco da tavolo del CICAP

[Experience] “BrickLab”, laboratorio creativo con i mattoncini LEGO

Giovedì 10 aprile

[Talk] 17:00 – “Un pugnale, una meteorite e Napoleone Bonaparte”, con Pasquale D’Anna di Passione Astronomia

Venerdì 11 aprile

[Talk] 18:00 – “De-estinzione, fra fantascienza, conservazione e marketing”, con Alessio Ciaffi

Sabato 12 aprile

[Talk] 17:00 – “Mary Anning, una vita insolita scolpita nella pietra”, con Anna Giamborino

[Talk] 18:00 – “Cani e gatti virali, il comportamento degli animali sui social”, con Lorenza Polistena