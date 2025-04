Triparni saluta Vincenzo Macrì scomparso alla vigilia del centesimo compleanno: il Comune di Vibo ne omaggia la memoria con una targa

È scomparso alla vigilia dei suoi 100 anni, per i quali erano pronti i doverosi festeggiamenti, ma l’Amministrazione comunale di Vibo Valentia ne ha comunque voluto omaggiare la figura e la memoria. Vincenzo Macrì, cittadino di Triparni, conosciuto e sempre ben voluto dalla sua comunità, avrebbe spento la triplice candelina il 31 marzo, ma è venuto a mancare 24 ore prima.

Nel giorno delle esequie l’Amministrazione comunale ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza. Ai funerali hanno partecipato il sindaco Enzo Romeo, il presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello e la consigliera Anna Coloca, questi ultimi entrambi cittadini di Triparni, i quali hanno consegnato alla famiglia la targa ricordo.

«È stato un grande lavoratore per tutta la sua vita, affrontata sempre con grande dignità e senso del dovere – ricordano gli amministratori – ed era doveroso per noi omaggiarlo con un ricordo per i suoi 100 anni. Purtroppo è venuto a mancare poco prima, ma ciò nulla toglie ad una vita vissuta da lavoratore e padre di famiglia, da persona umile, di animo gentile e da tutti molto apprezzata».