Tropea, dopo due anni torna lo storico luna park ai piedi dell’Isola: l’ex sindaco aveva vietato l’installazione delle giostre

La commissione prefettizia che guida l'Ente ha concesso l'autorizzazione al piccolo e storico parco di divertimenti. L'imprenditore Molinaro: «Un'importante tradizione per la comunità locale e un'occasione di lavoro per molte famiglie»

La locandina dell’evento

Dopo due anni di assenza, lo storico luna park della famiglia Molinaro torna a Tropea. L’inaugurazione sarà sabato 5 aprile e le attrazioni rimarranno aperte fino a domenica 4 maggio, nel piazzale dei parcheggi della Marina dell’Isola, ai piedi del Santuario. «Siamo quasi pronti per riaprire finalmente – ci ha fatto sapere l’imprenditore Alessandro Molinaro, ora anche consigliere dell’associazione di categoria SNISV-FELSA-CISL – e siamo felici di poter tornare nel nostro storico posto. Questo è stato possibile grazie all’incontro con i commissari – che reggono il Comune di Tropea dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose -, che si sono dimostrati molto disponibili ad ascoltarci». Molinaro ha poi ripercorso l’episodio che ha portato alla chiusura del luna park due anni fa, quando l’ex sindaco, Giovanni Macrì, negò, sostanzialmente, l’autorizzazione all’installazione. «Sono state addotte scuse che non avevano senso – ha spiegato Molinaro – ma ormai è acqua passata. Ora siamo concentrati sul futuro e vogliamo offrire ai nostri clienti un momento di svago e spensieratezza».

Lo scalpore delle giostre nell’area per l’elisoccorso

Due anni fa l’ex sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, aveva negato l’autorizzazione per l’allestimento dello storico luna park della famiglia Molinaro, presente ininterrottamente da ventidue anni, adducendo non meglio specificate esigenze di traffico e pubblici interessi. Una decisione «clamorosa» per l’amministratore dell’azienda a conduzione familiare, Alessandro Molinaro, che aveva pubblicamente denunciato il comportamento nei suoi riguardi dell’ex sindaco Macrì il quale, una volta ricevuto in Comune, gli aveva offerto in alternativa di installare le giostre nell’area destinata all’atterraggio dell’elisoccorso. Molinari, ritenendo «pretestuose le motivazioni del diniego» e sospettando un «interesse del Comune a favorire i parcheggi a pagamento», «impedendogli di lavorare come sempre fatto», aveva quindi pensato di fare ricorso al Tar «a tutela dell’attività e dei suoi diritti». L’imprenditore si era inoltre dichiarato «esterrefatto dal trattamento ricevuto, soprattutto in considerazione della lunga e regolare presenza del luna park a Tropea».

Il passo indietro sul ricorso al Tar

La decisione di fare poi un passo indietro «è avvenuta poco tempo dopo, riflettendo bene sulla questione – ci ha spiegato Molinari -. Se avessi vinto il ricorso, a farne le spese sarebbero stati i cittadini poiché il risarcimento danni sarebbe dipeso dal Comune di Tropea, quindi dalle casse pubbliche, e questa cosa l’ho trovata profondamente ingiusta poiché ad essere contrario all’installazione del Luna Park era soltanto l’ex sindaco Macrì e non la popolazione che di tutta questa storia, specie la fascia più giovane, ne è rimasta delusa. Ho ritenuto quindi non procedere a tutela di chi, in questo “capriccio”, non c’entrava assolutamente niente».

Un appuntamento con la tradizione

«Il luna park – ha poi aggiunto Molinaro – rappresenta un’importante tradizione per la comunità locale e un’occasione di lavoro per molte famiglie. Le giostre fanno parte della cultura e delle tradizioni italiane, ma per noi è soprattutto un lavoro. Ogni città ha il diritto di avere uno spazio dedicato al divertimento, dove anche gli adulti possono tornare bambini per un po’». L’associazione di categoria SNISV-FELSA-CISL, rappresentata dal presidente Canio Damelio, «ha svolto un ruolo fondamentale nel dialogo con i commissari – ha poi concluso Molinaro -, contribuendo a superare le difficoltà incontrate in passato». Il Luna Park «sarà aperto tutti i pomeriggi fino alle ore 20, mentre nei giorni di sabato, domenica e i festivi l’orario di chiusura sarà prolungato fino a tarda sera. Le attrazioni sono adatte sia agli adulti che ai bambini, garantendo divertimento per tutta la famiglia».