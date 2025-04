Paravati, riaperta la scuola media dopo tre giorni di chiusura a causa del crollo di un muro

Il muro crollato a Paravati

Dopo tre giorni di chiusura ha riaperto oggi la scuola media “Clemente Silipo” di Paravati. Alla base della sospensione delle lezioni, il crollo del muro di contenimento adiacente all’edificio scolastico, dovuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi anche alle insistenti piogge abbattutesi in quei giorni in tutto il Vibonese. Al riguardo era stato per cautela predisposto dal Comune di Mileto anche il divieto temporaneo di transito sulla sovrastante via Bolzano. «Grazie al pronto intervento dell’Ufficio tecnico – scrive il sindaco Salvatore Fortunato Giordano annunciando la riapertura del plesso – che ha conferito un incarico di urgenza, nonostante le avverse condizioni climatiche di lunedì e martedì scorsi, i lavori di messa in sicurezza provvisori si sono conclusi. Gli interventi sono consistiti: nell’eliminazione del muro divelto e del materiale in surplus che si era addossato allo stesso; nell’apposizione di due Jersey alla base e nel riempimento della parte mancante con pietre al fine di rendere drenante il tratto; nella pulizia dell’intera area; nella creazione su via Bolzano di una mini barriera all’acqua piovana, per evitare che anche quella proveniente da quella parte confluisse nella zona sottostante. Quindi – aggiunge – la scuola riapre con le disposizioni della Dirigente scolastica, che prevedono fino a venerdì il turno pomeridiano della sola scuola media». Nello scritto il sindaco Giordano conferma anche che a questo primo intervento seguiranno a breve i lavori di consolidamento e rifacimento definitivo «del tratto dei muri di sostegno e la creazione di una cunetta su via Bolzano». Infine, un ringraziamo alla ditta preposta e all’Ufficio tecnico «per la loro disponibilità».