«Ecologia e attività culturali per la crescita del territorio»: il vicesindaco di Parghelia Tommaso Belvedere anticipa le prossime mosse

Il Comune di Parghelia ha recentemente approvato la rendicontazione delle spese sostenute per il progetto “Blu Calabria Straordinaria Parghelia Bandiera Blu 2024”. L’iniziativa, mirata alla valorizzazione della località turistico-balneare insignita del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” per l’anno 2024, è stata supportata da un finanziamento regionale. Il progetto rientrava nel Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020, in attuazione della delibera di giunta regionale nr. 329 del 25 giugno 2024. La Regione Calabria aveva quindi ammesso il Comune di Parghelia a un finanziamento complessivo di 15mila euro per la realizzazione delle attività promozionali legate alla Bandiera Blu.

A fare il punto della situazione con la nostra testata sugli eventi dello scorso anno, la partecipazione di cittadini e residenti alle iniziative anche di carattere ambientaliste e su cosa bolle in pentola per la stagione turistica imminente è il vicesindaco Tommaso Belvedere: «L’anno scorso abbiamo registrato una larga partecipazione di pubblico, scuole incluse, a tutte le attività di sensibilizzazione svolte sul territorio e Parghelia, come “new entry” tra gli assegnatari 2024 di Bandiera Blu, ha fatto capolino anche sulla Rai. Per la nuova programmazione che – sottolinea – non è garantita automaticamente quest’anno, la Fee ha chiesto ulteriore impegno e nuove scadenze. Proprio per questo abbiamo dovuto approntare un Piano di azione sulla sostenibilità, sviluppato su tre anni e, con lungimiranza, abbiamo aderito alla Rete dei Comuni sostenibili».

La locandina dell’evento

«Siamo anche stati riconfermati Comune “Plastic Free” e quindi – prosegue Belvedere – si sta continuando su questa linea, anche sul versante dello sviluppo economico con accessibilità a spiagge e luoghi pubblici, l’inclusione sociale. Per l’estate stiamo allestendo un bel programma – ci ha poi anticipato il vicesindaco – ricco di attività anche culturali e in sinergia con diverse realtà come, ad esempio, l’Ente Parchi marini. Aderiremo al Festival dello sviluppo sostenibile, che si volge sul territorio nazionale dal 7 al 23 maggio, dove noi presenteremo la Libellula d’oro che è il premio della manifestazione e poi saremo presenti anche al Salone del libro di Torino dove sarà presentata la Guida dei Comuni sostenibili. Anche in questa occasione Parghelia presenterà al grande pubblico tutti suoi pregi naturali, paesaggistici, storici, culturali e ricettivi. Stiamo anche lavorando con alcune aziende su progetti di marketing per costruire la campagna pubblicitaria del nostro territorio con il brand “Parghelia, il tuo resort a cielo aperto”, così da renderla sempre più una meta turistica appetibile».