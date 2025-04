Promozione B, il San Nicola-Chiaravalle adesso crede nei play off. Mister Sisi: «Lo dicevo anche quando eravamo quintultimi»

Sembrava pura utopia solamente qualche mese fa, e invece adesso quello che era un miraggio è sempre più tangibile. Il San Nicola-Chiaravalle fa il colpaccio in casa della Pro Pellaro, nella ventottesima giornata del campionato di Promozione B, ed è a un solo punto dalla griglia play off. La compagine vibonese (in fusione con il Chiaravalle) si porta a casa infatti tre punti pesantissimi a due giornate dal termine, grazie ai gol di Portesi e Acuna.

Sisi ci crede

Ultimi 180 minuti di fuoco dunque, dopo la sosta del campionato e la ripresa il 27 aprile. Ecco le parole innanzitutto del tecnico Domenico Sisi: «Stiamo facendo un grande girone di ritorno, avendo cambiato decisamente passo, perché non dimentichiamo che questa è una squadra completamente nuova e dunque questi risultati valgono anche doppio. Il gruppo si è ben amalgamato e i ragazzi si sono conosciuti».

26 punti nel girone di ritorno (solo Val Gallico e Virtus Rosarno hanno fatto meglio) e seconda miglior difesa sempre in relazione alla seconda metà di stagione con dieci gol subiti (al primo posto c’è la Deliese). Se i numeri sono insindacabili giudici, allora è sotto gli occhi di tutti l’andamento di questa squadra: «Abbiamo vinto contro squadre importanti come Pro Pellaro, Bovalinese, Virtus Rosarno, Gioiosa Ionica e di questo il merito va ai ragazzi».

Play off a un passo

Adesso è d’obbligo credere ai play off, anche in vista di un calendario che dovrebbe essere abbordabile: «Nelle ultime due partite – continua Sisi – giocheremo contro le già retrocesse caraffa e Melicucco, ma a prescindere noi ci giocheremo tutte le partite allo stesso modo e se il calcio vuole cambiare, dovrebbero fare tutti così. Noi ci proveremo, ma in fondo ci abbiamo sempre creduto e l’ho detto anche quando eravamo quintultimi. Non posso dire che era un obiettivo prefissato a inizio stagione per vari motivi, ma adesso ci siamo e in un certo modo lo meriteremmo. Purtroppo paghiamo i punti persi a inizio stagione».