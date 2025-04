Tari Vibo, sconti fino al 50% per chi porta i rifiuti nei centri di raccolta: il Comune ci prova ma per ora ci sono solo 10mila euro

Il sistema di pesatura registrerà le quantità consegnate dai cittadini in zona Aeroporto e Marina e un nuovo algoritmo calcolerà gli sconti da applicare sulla tassa in base ai conferimenti annuali

La giunta Romeo ha recentemente approvato il progetto del “Centro di raccolta che abbatte la tari del 50%”, per dare nuovo impulso alla raccolta differenziata sul territorio comunale, promuovere un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile e partecipato. Il nuovo progetto, che coprirà l’intero anno 2025, nasce dalla volontà dell’amministrazione di «potenziare le buone pratiche ambientali», dopo aver constatato che una precedente iniziativa simile, avviata nel 2022, «non aveva prodotto i risultati sperati nel corso del 2024». L’obiettivo è quindi di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati, migliorare la qualità della differenziata e contrastare il fenomeno dell’abbandono abusivo, premiando chi si impegna attivamente. Tutti gli utenti Tari, sia domestici che non domestici, potranno beneficiare del nuovo sistema senza necessità di presentare una domanda preventiva. Sarà sufficiente conferire i propri rifiuti differenziati presso i Crc cittadini (situati in località Aeroporto e nella zona Marina), dove un sistema di pesatura registrerà le quantità consegnate da ciascuna utenza.

Un «nuovo algoritmo, studiato per rendere più accessibile il raggiungimento dei premi, calcolerà gli sconti sulla Tari in base ai conferimenti effettuati durante l’anno. Le premialità – si legge nella delibera di giunta -, che potranno arrivare fino a un taglio del 50% dell’Imposta, saranno riconosciute solo agli utenti che risulteranno in regola con i pagamenti della Tari al 31 dicembre 2025, o che avranno attivato piani di rateizzazione per eventuali debiti pregressi». Per finanziare gli sconti, l’Amministrazione ha stanziato la somma di 10mila euro, prelevati dal Bilancio comunale.