Filadelfia “invasa” da 42 giovani studenti europei con Erasmus Plus: al centro della mission sostenibilità

Il progetto "Green is the New Black" organizzato da Arte Diem Calabria coinvolge sei nazioni per un'esperienza formativa tra lingua inglese, eco-imprenditoria e scoperta del territorio

Le strade di Filadelfia si sono animate nei giorni scorsi grazie alla presenza di 42 giovani studenti provenienti da Italia, Macedonia, Romania, Bulgaria, Grecia e Germania. L’energia e l’entusiasmo di questi ragazzi hanno caratterizzato la vita del centro vibonese, nell’ambito di un progetto Erasmus Plus dedicato al perfezionamento della lingua inglese. L’iniziativa, denominata “Green is the New Black”, è stata organizzata dall’associazione no profit “Arte Diem Calabria”, guidata da Rocco Burdino ed Emanuel Caristi, impegnata a promuovere il cambiamento positivo tramite creatività ed educazione non formale. Il progetto ha offerto ai partecipanti un’immersione in tematiche attuali e cruciali come l’inclusione sociale, lo sviluppo delle soft skills, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione, gli scambi interculturali giovanili e, in particolare, l’eco-imprenditoria.

Attraverso un programma intenso di attività, «i giovani – si legge nel comunicato stampa sull’iniziativa – hanno avuto modo non solo di migliorare le proprie competenze linguistiche e acquisirne di nuove, ma anche di confrontarsi attivamente con culture e tradizioni diverse. L’obiettivo era anche stimolare una sensibilità verso l’ambiente, spingendoli a considerare un futuro da eco-imprenditori, capaci di creare imprese che coniughino crescita economica e rispetto per il pianeta». L’esperienza non si è limitata alle aule: i partecipanti hanno «esplorato il territorio, interagito con la comunità locale, visitato una cantina vinicola di Filadelfia e compiuto escursioni nelle rinomate località di Pizzo e Tropea. Il percorso si è concluso con una serata speciale all’Auditorium comunale, dove sono stati proiettati video realizzati dagli stessi studenti, a sintesi del lavoro svolto».

Questo mix di «apprendimento linguistico, acquisizione di competenze, scambio culturale e momenti di svago ha rappresentato, per i 42 giovani, un’esperienza formativa indimenticabile». L’impegno di “Arte Diem Calabria” non si ferma qui. È già in programma un nuovo progetto, dal 2 al 10 aprile, intitolato “Arte, miti e Culture”, che vedrà coinvolti 36 giovani provenienti da Italia, Georgia, Macedonia, Grecia, Bosnia-Erzegovina e Ucraina. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Anna Bartucca, ha espresso «grande soddisfazione per l’iniziativa» e si è detta «lieta di accogliere il prossimo gruppo, auspicando una collaborazione duratura con l’associazione promotrice».