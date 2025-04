Assalto al caveau da 83 milioni: condannato in Cassazione imputato di Nardodipace

Confermata dalla Cassazione la condanna a 9 anni e 5 mesi di reclusione nei confronti di Giuliano Franzè, 48 anni, di Nardodipace, da anni residente in Valtrompia, nel Bresciano. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il suo ricorso dopo aver concordato la pena in secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia. In primo grado era stato condannato a 12 anni e 4 mesi. E’ stato ritenuto uno dei responsabili dell’assalto al caveau della Mondialpol di Calcinatello, un colpo che – se fosse andato a segno – avrebbe potuto fruttare ai banditi ben 83 milioni di euro. Venne sventato in tempo reale, quando i rapinatori erano già armati di tutto punto, dal pronto intervento dei corpi speciali dei carabinieri, che avevano fatto irruzione nel marzo 2022 in un capannone di Cazzago San Martino dove il commando era già armato di kalashnikov e pronto ad entrare in azione. I malviventi non sapevano di essere intercettati e sottoposti alle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Brescia, dal Servizio centrale operativo e dal raggruppamento speciale operativo dei carabinieri. I banditi nei mesi precedenti al tentato assalto, avevano rubato circa venti mezzi tra autovetture, furgoni e camion destinati ad essere dati alle fiamme allo scopo di isolare l’area d’interesse ed impedire l’intervento delle forze di polizia; nella loro disponibilità era stata trovata anche una ruspa che sarebbe servita per sfondare la parete blindata del caveau che custodisce gli incassi raccolti dagli esercizi commerciali della zona. In totale erano finiti sotto processo in 33, accusati a vario titolo di tentata rapina, furto pluriaggravato e detenzione di armi da guerra. Giuliano Franzè, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato uno dei capi della banda ed avrebbe incontrato gli altri rapinatori a Villa Carcina, nel Bresciano.