Incidente stradale a Monte Poro: scontro frontale tra auto, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale nel Vibonese in zona Monte Poro all’altezza del bivio che conduce a Nicotera ed alla frazione Caroniti di Joppolo. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada provinciale numero 29. Due i feriti, di cui uno trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Si tratta G.A e F.G, entrambi di 41 anni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito, e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente al fine di accertare eventuali responsabilità, i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia. Entrambi i feriti non versano in gravi condizioni.