Cane attaccato da un cinghiale nel centro abitato di Vibo, la denuncia dei proprietari: «Era enorme, fate massima attenzione»

L'aggressione è avvenuta in viale Papa Giovanni XXIII e l'esemplare, probabilmente per difendere i suoi cuccioli, ha ferito l'animale domestico al ventre

Sale la preoccupazione fra i cittadini di Vibo per la presenza di cinghiali nelle aree vicine al centro abitato. L’ultimo grave episodio verificatosi qualche giorno fa in viale Papa Giovanni paolo XXIII, ha visto un cane, di nome Ares, subire un violento attacco da parte di un grosso esemplare, riportando ferite significative. L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione di questi animali selvatici. La denuncia di quanto accaduto, con tanto di foto relative alle cure veterinarie alla zampa e al ventre a cui è stato sottoposto il cane, è approdata sui social con un monito alla cittadinanza e all’amministrazione comunale, da parte dei padroni del cane, di prestare massima attenzione ai cinghiali, sottolineando la gravità del fatto affinché ci si attivi tempestivamente per prendere provvedimenti adeguati. «La zampa non era nulla a confronto con il buco che Ares aveva sul ventre», ha scritto la proprietaria, rispondendo anche a chi aveva inizialmente dubitato della veridicità dell’attacco.

Il cane e il marito della donna sono riusciti a mettersi in salvo per un soffio. «Sono stati miracolati perché sono stati svelti e furbi e molto fortunati», racconta, descrivendo il cinghiale come «enorme» e «capace di braccare le sue prede». L’aggressività dell’animale, probabilmente di sesso femminile secondo quanto emerso anche da commenti successivi, potrebbe essere legata alla difesa dei cuccioli o all’attrazione verso i rifiuti abbandonati nella zona: «L’animale fa la ronda su tutto il terreno e di notte scende a mangiare la nostra spazzatura». L’episodio solleva dunque preoccupazioni per la sicurezza pubblica. La proprietaria del cane ha lanciato poi un appello accorato: «State attenti perché è pieno di cinghiali e il sindaco non riesce a trovare soluzioni. Qualcuno ci rimarrà secco e la notizia andrà a finire sul Tg. I selettori – figure autorizzate al controllo numerico della fauna selvatica – non possono intervenire in prossimità delle abitazioni», lasciando di fatto i residenti delle aree periurbane più esposti al pericolo.